پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: تاکنون ۳۷ میلیارد تومان از سوی این بیمه برای درمان بیش از ۴ هزار زوج نابارور بیمه شده نشان دار در استان هزینه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر محمود عاطف راد گفت: ۴ هزار و ۲۵۸ زوج نابارور گیلانی که برای دریافت انواع خدمات پزشکی در درمان نازایی، در سامانه بیمه سلامت استان نشان دار شدهاند، از انواع خدمات پزشکی به ارزش ۳۷ میلیارد تومان در مراکز طرف قرار داد بیمه سلامت گیلان بهرهمند شدند.
مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: زوجهای نابارور پس از نشان دار شدن، از انواع خدمات درمانی و تشخیصی مانند آزمایشات مرتبط، سونوگرافی، رادیولوژی و دارو برای درمان ناباروری بهرهمند میشوند که اگر با این اقدامات اولیه باردار نشدند، خدمات فوق تخصصی دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ۵۲ درصد جمعیت گیلان، معادل یک میلیون و ۳۱۵ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند، گفت: حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار نفر شامل روستاییان، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، مددجویان کمیته امداد و پنج دهک پایین شهری به صورت رایگان زیر پوشش بیمه سلامت گیلان قرار دارند.
مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: این بیمه با ۲ هزار و ۴۳ موسسه شامل مطب پزشکان، داروخانهها، آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری و بیمارستانها برای ارائه خدمات بیمهای به افراد بیمه شده قرارداد بسته است.
دکتر عاطف راد از پوشش درمانی ۱۲۹ بیماری خاص و سخت علاج در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج خبر داد و افزود: تاکنون ۶۳ هزار و ۷۷۷ بیمار خاص در گیلان برای برخورداری از مزایای پوششی و درمانی این بیمه در سامانه نشان دار شدهاند.