پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد: تاکنون ۲۷ هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خانه دار شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، خواجه رضایی با تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس آخرین آمارهای احصاء شده از سامانه طرح نهضت ملی مسکن، بیش از ۱۶۰ هزار متقاضی در استان یزد ثبتنام کردهاند که قریب به ۵۰ هزار نفر از این متقاضیان، تأیید نهایی شدهاند.
وی افزود: از این تعداد، نزدیک به ۳۶ هزار متقاضی به عنوان «متقاضی مؤثر» که واریز وجه را انجام دادهاند، به پروژهها متصل شده و کارهای ساختمانی آنها آغاز شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد اظهار داشت: خوشبختانه پروژههای استان یزد سرعت لازم را دارند. ما یک برنامه زمانبندی را در تیرماه در شورای مسکن استان یزد مصوب کردیم و مجدانه این موضوع را پیگیری میکنیم. بازدیدهای هر روزه از پروژههای شهر یزد و بازدیدهای هفتگی از پروژههای استان یزد به این منظور انجام میشود که مطمئن شویم کارگزاران نسبت به برنامه زمانبندی عقب نباشند و در صورت وجود مشکل، با حضور مقامات ارشد استان آن را حل و فصل کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، معضل اصلی پروژههای نهضت ملی مسکن را موضوع آورده متقاضیان عنوان کرد و گفت: شرایط اقتصادی متقاضیان درک میشود و ما ترتیبی در پروژهها میچینیم تا با فازبندی و اولویتبندی، همه متقاضیان بتوانند صاحب سرپناه شوند و طرح با توقف مواجه نشود.
خواجه رضایی گفت: تاکنون قریب به ۲۷ هزار واحد در قالبهای مختلف تعیین تکلیف و تحویل متقاضیان شده است. تعهد استان یزد بر این است که تعداد قابل توجهی که اکثریت تعهد استان یزد باشد، تا پایان سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد هم با اشاره به فعالیت این نهاد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستاها، از آمادهسازی ۱۷۲۰ هکتار زمین به منظور طرح نهضت ملی مسکن خبر داد که این میزان زمین شامل ۲۵ هزار قطعه است.
نادریان زاده اعلام کرد: تا کنون ۲ هزار و ۸۰ واحد در بخش «بنیاد ساخت» و ۱۲ هزار قطعه زمین در بخش «گروه ساخت» تحویل متقاضیان شده و هدفگذاری شده است که تمامی پروژههای تحت نظر این نهاد تا پایان سال جاری جمعبندی و تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به برنامه فشرده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تکمیل تعهدات، گفت: ما برنامهای داریم که مابقی قطعات گروه ساخت نیز تا پایان سال به اتمام برسد.