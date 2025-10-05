به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، به گفته آقای مجید اسفندیار پور سرپرست اداره آموزش و پرورش سیرجان این مدارس شامل دبیرستان دارالعلوم مهر دارای ۶ کلاس به اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال به یاد مرحومین زهرا بحرانی و حمید حسام ، دبستان زنده‌یاد سیوندی با هزینه یکصد میلیارد ریال و هنرستان زنده‌یاد جهانشاهی بادهزینه ۵۰ میلیارد ریال توسط خیرین به اتمام رسیدند.

وی افزود : با ساخت این مدارس بیش از ۴۰۰ نفر از فضای مناسب آموزش و علم آموزی بهره مند شدند.

محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، گفت:خیرین سیرجانی از فعال‌ترین گروه‌های نیکوکار استان هستند و با ساخت مدارس باکیفیت و ایمن، نقش بسزایی در ارتقاء نظام آموزشی منطقه دارند.

در پایان مراسم، از خانواده‌های خیرین با اهدای لوح سپاس و تقدیر ویژه تجلیل به عمل آمد.

این مدارس به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و ایجاد فضای مناسب برای دانش‌آموزان شهرستان سیرجان ساخته شده و از ابتدای سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته‌اند.

آقای محمد حسام خیر دبیرستان دارالعلوم مهر دراین مراسم گفت: ما وظیفه خود می دانیم که به فکر تحصیل علم نوجوانان و دانش آموزان کشورمان باشیم و این مدرسه به یاد مرحومین مادرم زهرا بحرانی و برادرم حمید حسام ساخته شد و هزینه نوشت افزار دانش آموزان این مدرسه را در سال جاری نیز در قالب بسته های نوشت افزار اهداء کردم .







