به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مرتضی احدی با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر تصمیم فردی به خودکشی از طریق پرت کردن خود از بالای پل هوائی واقع در کمربندی روبروی باغ پرندگان گفت: پس از حضور پلیس در محل اعلامی و بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد یک جوان قصد پریدن از بالای پل هوائی را دارد.

وی بیان کرد: ماموران انتظامی با دعوت از این جوان ۱۸ ساله به حفظ آرامش و ترغیب وی به جلوگیری از هرگونه اقدام نسنجیده، مانع از خودکشی او شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا همچنین گفت: این فرد در بررسی‌های صورت گرفته، علت و انگیزه خود را از این اقدام اختلاف خانوادگی عنوان کرد.