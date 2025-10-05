پخش زنده
نشست خبری نخستین همایش بینالمللی تبلیغ نوین دین با حضور اهالی رسانه و رئیس مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام حسینینیشابوری مدیرکل بینالمللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست بر ضرورت برنامهریزی و ایجاد انسجام در میان فعالان عرصه تبلیغ تأکید کرد و گفت: با توجه به حکمرانی غربیها بر فضای رسانهای دنیا، هجوم فکری علیه مسیر دینی شکل میگیرد. لذا، ما وظیفه داریم تا «روایت اول» را در مورد حرکتهای انسانی با استفاده از ابزار تبلیغات نوین و بهویژه هوش مصنوعی بر عهده بگیریم، چرا که جنگ نرم مقدمه تهاجم نظامی است و روشن شدن حقیقت، مانع از جنگ سخت خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت بهکارگیری ابزارهای بهروز در این حوزه، افزود: «تبلیغ، دعوت به سوی پیشرفت و خیر و بهرهمندی درست از سرمایههای مادی و معنوی است. وقتی میتوانیم در کسری از ثانیه، کار تبلیغ دینی را به درستی در سراسر جهان انجام دهیم، نباید کوتاهی کنیم. دشمن نیز به دنبال تشکیک در بهرهبرداری از فناوریهای نوین در این عرصه است.» رئیس مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ همچنین تصریح کرد که تبلیغ نوین دین، در تقابل با تبلیغ سنتی نیست؛ بلکه شیوههای سنتی همچنان کارآمد و جذاب باقی خواهند ماند.
اهداف و دامنه همایش
هدف کلان این رویداد، ایجاد فضایی شایسته برای انسانهای دغدغهمند و اعلان عزم عمومی در تحقق بخشیدن به مطالبات مقام معظم رهبری در زمینه استفاده از فناوریهای نوین در امر تبلیغ است. از دیگر اهداف همایش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
حسینینیشابوری اعلام کرد که برای جریانسازی در حوزههای علمی و ترویجی مرتبط، 80 پیشنشست برگزار می شود.
محورهای سه گانه همایش بین المللی
دبیرخانه همایش آثار تولید شده در سالهای گذشته درباره شیوههای نوین در تبلیغ را میپذیرد. این همایش در سه محور اصلی، آثار برگزیده خود را معرفی خواهد کرد:
حجتالاسلام نیشابوری در پایان تأکید کرد که مشارکت در این همایش منحصر به فعالان دین اسلام نبوده و هر کسی که دغدغه معنویت دارد و در عرصه رساندن پیام الهی تجربه دارد، میتواند حضور یابد.
این همایش با هدف بازاندیشی در شیوههای تبلیغ دینی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، هنری و رسانهای نوین، با مشارکت بیش از ۸۰ نهاد و مؤسسه در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش ۱۲ دی ماه اعلام شده است.