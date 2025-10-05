پخش زنده
سرپرست سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری با تاکید بر لزوم همافزایی فراجا در مقابله با زمینخواری و تخریب اراضی ملی، از تلاشهای یگان حفاظت منابع طبیعی در حفاظت از جنگلها و مراتع کشور قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی، رضا افلاطونی سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یگان حفاظت منابع طبیعی را محافظان فداکار جنگل ها، مراتع و اراضی ملی کشور خواند و گفت: نامگذاری و تعیین هفته فراجا، فرصتی برای یادآوری زحمات و قدردانی از خادمان بیمنت امنیت و نظم اجتماعی، بهویژه سبزپوشان یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است که با ایمان، اخلاص و فداکاری، مأموریت حفاظت از منابع ملی و ثروتهای طبیعی میهن اسلامی را برعهده دارند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی انتظامی و تبریک این هفته به فرماندهان و کارکنان یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و خانوادههای آنها، تلاشهای بیوقفه، حضور فعال میدانی و تعامل سازنده این نیرو با سازمان در مقابله با زمینخواری، تخریب و تصرف اراضی ملی و حفاظت از جنگلها و مراتع کشور را سزاوار قدردانی توصیف کرد و افزود: بیتردید، تحقق اهداف کلان مدیریت پایدار منابع طبیعی بدون همکاری مستمر و هماهنگی راهبردی با نیروی انتظامی و یگان حفاظت، امکانپذیر نیست.
افلاطونی با بیان اینکه استمرار این همافزایی، ضامن اقتدار ملی در پاسداری از سرمایههای خدادادی و ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی خواهد بود، تصریح کرد: امیدواریم با همافزایی حافظان نظم، امنیت و منابع طبیعی، بتوانیم با زمینخواران مقابله کنیم.