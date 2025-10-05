پخش زنده
پوستر و برنامههای روز و هفته ملی پارلمپیک اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه هفته پارالمپیک ۱۴۰۴ و همزمان با نزدیک شدن به ۲۴ مهرماه، روز ملی پارالمپیک، از پوستر ویژه این مناسبت رونمایی شد.
️در این پوستر اختصاصی، ۱۵ کاراکتر بهنمایندگی از رشتههای مدالآور ایران در ادوار مختلف بازیهای پارالمپیک و پاراآسیایی به تصویر کشیده شدهاند. طراحی این کاراکترها با هدف جذب بیشتر مخاطبان کودک و نوجوان انجام شده و برای رنگ زمینه پوستر از نارنجی استفاده شده که نماد شادی، شور و اشتیاق است و فضایی سرزنده و پرانرژی را القا میکند.
️هفته پارالمپیک از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه سال جاری برگزار میشود و برای هر یک از روزهای این هفته عنوانی ویژه در نظر گرفته شده است.
️عناوین روز ملی و هفته پارالمپیک، با هدف توسعه فکری و فرهنگی جنبش پارالمپیک در کشور، به شرح زیر اعلام شده است:
۱. ۱۸ مهر: پارالمپیک و ایثار و شهادت
۲. ۱۹ مهر: ایران، کشور برتر جهان در توسعه ورزش بانوان پارالمپیک – پارالمپینها، اسطورههای برتر ورزش
۳. ۲۰ مهر: پارالمپیک و سازمان بهزیستی و توانیابان
۴. ۲۱ مهر: پارالمپیک و مجلس قانونگذار
۵. ۲۲ مهر: پارالمپیک و دولت وفاق
۶. ۲۳ مهر: پارالمپیک و مدارس استثنایی
۷. ۲۴ مهر: روز ملی پارالمپیک؛ جنبش پارالمپیک و خانواده
️پیشتر نیز شعار روز و هفته پارالمپیک سال ۱۴۰۴ با عنوان «روز ملی پارالمپیک، جشن ارادههای بزرگ» اعلام شده بود.