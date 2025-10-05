پخش زنده
هفته نگارگری و مینیاتور ایرانی با برگزاری کارگاههای آموزشی برای علاقهمندان به هنر اصیل ایرانی - اسلامی و نیز برپایی نمایشگاههایی از آثار فاخر مینیاتور در سنپترزبورگ و مسکو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با همکاری این بنیاد ایرانی فعال در روسیه، حوزه هنری انقلاب اسلامی، کتابخانه ملی سنپترزبورگ، انستیتو شرقشناسی و دانشگاه علوم انسانی ارتدوکس برپا شد.
برگزاری کارگاههای آموزشی برای علاقمندان به هنر اصیل ایرانی - اسلامی و نیز برپایی نمایشگاههایی از آثار فاخر مینیاتور در مسکو و سنپترزبورگ از جمله برنامههای هفته مینیاتور ایرانی در روسیه بود.
نخستین بار، شهر سنپترزبورگ میزبان این رویداد بود. نمایشگاه و کارگاه مینیاتور ایرانی روز جمعه چهارم مهر ۱۴۰۴ در کتابخانه ملی روسیه در سنپترزبورگ افتتاح شد.
این رویداد که ششم و هفتم مهر نیز در سنپترزبورگ ادامه یافت، با استقبال شهروندان روس همراه شد.
یوگنی الکساندرویچ لیاخوویتسکی مدیر بخش مخازن ویژه کتابخانه ملی روسیه در مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی، از توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی با بنیاد ابنسینا و امضای یک توافقنامه رسمی همکاری بین این دو نهاد خبر داد.
۹ تا ۱۱ مهر نیز انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه و دانشگاه علوم انسانی ارتدوکس میزبان این رویداد بودند.
حسین عصمتی، مینیاتوریست برجسته کشورمان و حمید هادوی رئیس بنیاد ابنسینا با کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دیدار و گفتوگو کردند.
عصمتی که به دعوت بنیاد ابنسینا به روسیه سفر کرده، در این دیدار گزارشی از برگزاری نمایشگاه مینیاتور ایرانی و کارگاههای آموزشی در دو شهر سنپترزبورگ و مسکو ارائه کرد.
وی در این نشست، هنر را دیپلماسی مؤثری خواند که بدون نیاز به واسطه زبانی، درکشدنی است و میتواند به ارتباط و همگرایی میان ملتها بیانجامد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در این دیدار بر نقش برنامههای فرهنگی در نزدیکی ملتها تأکید و تصریح کرد: رویدادهای فرهنگی موجب درک عمیقتر دو ملت ایران و روس از یکدیگر و معرفی فرهنگ غنی ایران به علاقهمندان روس میشود.
جلالی با اشاره به هنردوستی ملت روس، گفت: با توجه به اصالت و معنویت هنر ایرانی این قبیل برنامهها، میتواند برای روسها بسیار جذاب باشد.
وی تاکید کرد: گسترش دیپلماسی فرهنگی و نقش بیبدیل هنر به ایجاد پلهای استوار دوستی بین تمدنها منجر خواهد شد.
پس از این دیدار این هنرمند مینیاتور و همراهان از سفارت جمهوری اسلامی ایران از جمله اتاق ایران و آثار هنری فاخر ایرانی در سفارت بازدید کردند. گزارش دریافتی از سفارت کشورمان در مسکو میافزاید: «آنان از نزدیک با مراحل بازسازی و مرمت بناهای سفارت و همچنین استفاده از نمادها و هنر اصیل ایرانی در این پروژه آشنا شدند و از زحمات سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در این زمینه قدردانی کردند.»