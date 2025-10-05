رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: با افتتاح ۹۵ طرح زیرساختی هواشناسی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان، تعداد انواع ایستگاه‌های هواشناسی کشور به حدود ۴۰۰۰ عدد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سحر تاج‌بخش مسلمان در آئین افتتاح این پروژه‌ها در آذربایجان غربی اظهار داشت: با افزایش تعداد ایستگاه‌های هواشناسی کشور به ویژه در حوزه بخش‌های شمال غرب کشور به خصوص حوضه آبریزی دریاچه ارومیه پایش نسبتا خوبی بر اوضاع جوی کشوری حاکم شده است.

وی افزود: توسعه ایستگاه‌های هواشناسی به افزایش جمع آوری داده‌های با کیفیت کمک می‌کند که بر اساس آن پیش بینی‌های دقیق‌تر و بهتری می‌توان صادر کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: نیازمند حمایت در راستای توسعه فعالیت‌های سازمان هواشناسی برای حفاظت از جان و مال مردم در برابر مخاطرات جوی و اقلیمی هستیم همانطور که تا کنون نیز این گونه بوده است.

تاج بخش مسلمان اضافه کرد: طرح‌های امروز از نظر اهمیت جزو مهم‌ترین طرح‌ها و زیرساخت‌های هواشناسی محسوب می‌شود که بخشی از آنها برای نخستین بار است که در سازمان هواشناسی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: سامانه‌های اندازه‌گیری نمایه قایم باد یا ویند پروفایلر برای نخستین بار، از امروز رسماً فعالیتشان را در فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی و اردبیل آغاز کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: بهره‌برداری از این سامانه‌ها به افزایش ضریب ایمنی پرواز‌های هواپیما‌ها حین نشست و برخاست کمک می‌کند.

تاج بخش مسلمان اضافه کرد: علاوه بر این امروز فاز عملیاتی شبکه پایش باران حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۵۰ ایستگاه خودکار باران‌سنجی رسماً آغاز شد، پیش از این شبکه به‌صورت سنتی فعالیت می‌کرد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح داده‌های بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه به صورت برخط اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: امروز همچنین شبکه مانیتورینگ تجمعی داده‌های هواشناسی و جوی ارومیه، ساختمان ایستگاه سینوپتیک هواشناسی در استان البرز و چهار ایستگاه «اقلیم‌شناسی، باران‌سنجی و...» در استان اردبیل به بهره‌برداری رسید.

تاج بخش مسلمان عنوان کرد: امروز همچنین شش ایستگاه باران‌سنجی خودکار در استان زنجان، شش ایستگاه «فرودگاهی، اقلیم‌شناسی و باران‌سنجی خودکار» در استان مرکزی، چهار ایستگاه باران‌سنجی خودکار در استان مازندران، چهار ایستگاه باران‌سنجی خودکار در استان همدان و... به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: به صورت کلی امروز ۹۵ طرح هواشناسی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در چندین استان کشور از جمله تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، مازندران، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و... افتتاح شد.