به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به مناسبت هفته تهران ۴۰ هیأت دیپلمات از کشور‌های مختلف از منطقه ۱۲ پایتخت بازدید کردند؛ منطقه‌ای تاریخی که با موزه‌ها و آثار فرهنگی‌اش، جلوه‌ای از تنوع و غنای فرهنگی تهران را به نمایش گذاشت است.

تور گردشگری دیپلمات‌های خارجی به همت معاونت بین‌الملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران و همکاری ستاد گردشگری و شهرداری تهران برگزار شد که در این تور سفرا و خانواده‌های دیپلمات مقیم از سفارت‌های اتریش، مجارستان، هلند، سوئیس، قرقیزستان، ژاپن، بولیوی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، شیلی، کوبا، سودان و سری لانکا، مغولستان و فیلیپین حضور داشتند.

امیر قاسمی، رییس ستاد گردشگری شهر تهران برگزاری تور‌های تهران گردی را از جمله اقدامات موثر برای آشنایی هر چه بیشتر گردشگران خارجی با شهر تهران و ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی پایتخت ایران دانست و گفت: تور‌های گردشگری از سال ۱۴۰۲ آغاز شد تا تهران را بهتر بتوانیم به جهانیان معرفی کنیم.