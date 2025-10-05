پخش زنده
امروز: -
جمعی از دیپلمات های خارجی از جاذبه های گردشگری منطقه ۱۲ پایتخت بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به مناسبت هفته تهران ۴۰ هیأت دیپلمات از کشورهای مختلف از منطقه ۱۲ پایتخت بازدید کردند؛ منطقهای تاریخی که با موزهها و آثار فرهنگیاش، جلوهای از تنوع و غنای فرهنگی تهران را به نمایش گذاشت است.
تور گردشگری دیپلماتهای خارجی به همت معاونت بینالملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران و همکاری ستاد گردشگری و شهرداری تهران برگزار شد که در این تور سفرا و خانوادههای دیپلمات مقیم از سفارتهای اتریش، مجارستان، هلند، سوئیس، قرقیزستان، ژاپن، بولیوی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، شیلی، کوبا، سودان و سری لانکا، مغولستان و فیلیپین حضور داشتند.
امیر قاسمی، رییس ستاد گردشگری شهر تهران برگزاری تورهای تهران گردی را از جمله اقدامات موثر برای آشنایی هر چه بیشتر گردشگران خارجی با شهر تهران و ویژگیهای تاریخی و فرهنگی پایتخت ایران دانست و گفت: تورهای گردشگری از سال ۱۴۰۲ آغاز شد تا تهران را بهتر بتوانیم به جهانیان معرفی کنیم.