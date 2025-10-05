پخش زنده
دوره مسابقات شطرنج جام زریوار بهصورت منطقهای در مریوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اسماعیل فتحی رئیس هیئت شطرنج مریوان، در این خصوص اعلام کرد که این مسابقات بهصورت سریع و یکروزه برگزار گردید و شرکتکنندگانی از استانهای ایلام، کرمانشاه، ارومیه و شهرستانهای استان کردستان، بهویژه سنندج در این رویداد حضور داشتند.
فتحی افزود: این مسابقات رسمی بوده و نتایج آن به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال خواهد شد و همچنین، وی به فرصتی برای بازیکنان اشاره کرد که میتوانند در این مسابقات روتینگ دریافت کنند.
وی همچنین از اداره ورزش و جوانان مریوان بهدلیل فراهمکردن مکان مناسب برای برگزاری این رویداد قدردانی و ابراز امیدواری کرد که در آینده، این مسابقات بهصورت کشوری و حتی بینالمللی ادامه یابد.