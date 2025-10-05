به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اسماعیل فتحی رئیس هیئت شطرنج مریوان، در این خصوص اعلام کرد که این مسابقات به‌صورت سریع و یک‌روزه برگزار گردید و شرکت‌کنندگانی از استان‌های ایلام، کرمانشاه، ارومیه و شهرستان‌های استان کردستان، به‌ویژه سنندج در این رویداد حضور داشتند.

فتحی افزود: این مسابقات رسمی بوده و نتایج آن به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال خواهد شد و همچنین، وی به فرصتی برای بازیکنان اشاره کرد که می‌توانند در این مسابقات روتینگ دریافت کنند.

وی همچنین از اداره ورزش و جوانان مریوان به‌دلیل فراهم‌کردن مکان مناسب برای برگزاری این رویداد قدردانی و ابراز امیدواری کرد که در آینده، این مسابقات به‌صورت کشوری و حتی بین‌المللی ادامه یابد.