پخش زنده
امروز: -
رانندگان از امروز میتوانند جریمههای اشتباهی خود را به راحتی آنلاین اعتراض کنند و دیگر لازم نیست برای پیگیری وقت زیادی در مراکز پلیس راهور صرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از پلیس، رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا با تبریک هفته فراجا ( ۱۱ تا ۱۷ مهرماه ) اعلام کرد: همزمان با آغاز این هفته خدمات جدید و ویژهای برای تسهیل امور هموطنان در حوزه اجراییات پلیس راهور ارائه میشود که یکی از آنها اعتراض آنلاین به تخلفات و بخشودگی دیرکرد جریمههای رانندگی است که از امروز یکشنبه اجرا میشود.
سرهنگ جلیل جمشیدیراد با اشاره به اینکه از امروز همزمان با آغاز هفته انتظامی، سه خدمت مهم به شهروندان ارائه خواهد شد افزود: اولین خدمت، امکان رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی است که برای نخستین بار راهاندازی شده و به مردم این فرصت را میدهد که به صورت آنلاین اعتراضات خود را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: دومین خدمت، بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمههای تخلفات رانندگی در بازه زمانی هفته انتظامی است که فرصتی مناسب برای پرداخت آسانتر جریمهها فراهم میکند.
رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا همچنین خبر داد: ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تسهیلات ویژه انجام میشود.
وی تأکید کرد: این خدمات ویژه تا پایان هفته فراجا ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند از طریق سامانههای رسمی پلیس راهور نسبت به بهرهبرداری از آنها اقدام کنند.
جمشیدیراد گفت: هدف پلیس راهور، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و تسهیل در امور اجراییات است تا رضایت و همکاری شهروندان را در حفظ نظم و امنیت ترافیکی جلب کنیم.