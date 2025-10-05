نصب بیش از هشت هزار کنتور هوشمند برق در مراکز تجاری لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از نصب هشت هزار و ۳۴۵ کنتور هوشمند برای مشترکان تجاری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛شیرزاد جمشیدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش پایداری شبکه برق،هشت هزار و ۳۴۵ دستگاه کنتور هوشمند در مراکز تجاری شهرستانهای استان نصب و راه اندازی شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: این کنتورها شامل تکفاز و سهفاز بوده و ظرفیت آنها در مناطق عادی ۱۴ کیلووات و هشت آمپر و در مناطق گرمسیری ۱۶ کیلووات و ۲۸ آمپر است.
جمشیدی بیان کرد: مدیریت بهتر مصرف انرژی و امکان مشاهده ی لحظهای مصرف، کاهش هزینهها با شناسایی زمان اوج مصرف و انتقال مصرف به ساعات ارزانتر، تشخیص سریعتر قطعی برق و رفع سریعتر مشکلات، حذف قبضهای تخمینی و محاسبه بر اساس مصرف واقعی، بهبود پایداری شبکه و مدیریت بهینه ،امکان اتصال به سیستمهای خانه ی هوشمند و کنترل لوازم برقی از مزایای نصب کنتورهای هوشمند است.
هم اکنون بیش از ۷۲۰ هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع برق لرستان بهره مند هستند.