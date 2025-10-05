

به گزارش ا ز ابتدای سال جاری تاکنون با هدف مدیریت مصرف انرژی و افزایش پایداری شبکه برق ،هشت هزار و ۳۴۵ دستگاه کنتور هوشمند در مراکز تجاری شهرستان‌های استان نصب و راه اندازی شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛شیرزاد جمشیدی گفت:

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: این کنتورها شامل تک‌فاز و سه‌فاز بوده و ظرفیت آن‌ها در مناطق عادی ۱۴ کیلووات و هشت آمپر و در مناطق گرمسیری ۱۶ کیلووات و ۲۸ آمپر است.



