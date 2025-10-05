پخش زنده
نمایشگاهی با محوریت صفحههای گرامافون کارتونی ویژه کودکان در مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه با همکاری موزه کوشک احمدشاهی و مرکز اسناد مجموعه، با هدف بازخوانی بخشی از تاریخ فرهنگی و خاطرهانگیز نسلهای گذشته از ۱۳ مهر تا ۱۳ آبان در موزه کوشک احمدشاهی دایر است.
در این رویداد، مجموعهای از صفحههای گرامافون کودکانه دهه ۱۳۵۰ خورشیدی به نمایش گذاشته شده که در زمان خود به عنوان رسانهای نو برای انتقال قصهها، ترانهها و برنامههای آموزشی کودکانه تولید میشدند. این آثار، علاوه بر جنبه سرگرمی، نقش مهمی در رشد ذهنی و تقویت تخیل کودکان ایفا میکردند و از نخستین تجربههای شنیداری نسلهای پیشین به شمار میآیند.
نمایشگاه «صدای کودکی» مخاطبان را به سفری نوستالژیک به دنیای صدا و خیال میبرد؛ جایی که قصههای شب، لالاییها و ترانههای ماندگار از دل صفحههای مقوایی کوچک به گوش میرسند و یادآور روزگاریاند که گرامافون، پلی میان فناوری و دنیای خیال کودکانه بود.
نمایشگاه یادشده با هدف معرفی جلوهای کمتر دیدهشده از میراث صوتی و فرهنگی ایران، از ۱۳ مهرماه به مدت یک ماه در موزه کوشک احمدشاهی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران دایر است. این نمایشگاه در روز پنج شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۱ با ویژه برنامه پخش کارتون میزبان کودکان است.