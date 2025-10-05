به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان، محمدرضا فرجی مدیر امور سینما‌های سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان درباره برنامه نمایش فیلم‌های این رویداد در تهران و سایر شهرستان‌ها گفت: امسال برای جشنواره کودک در تهران پنج سالن سینمایی انتخاب شده است؛ سینمای فرهنگ، موزه سینما، سینما سروش، سینما تماشا و سینما مگامال.

وی گفت: این انتخاب با توجه به جمعیت، جغرافیا و پراکندگی صورت گرفته تا دسترسی مخاطبان، کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان راحت‌تر باشد.

این مدیر سینمایی بیان کرد: یک ردیف نیز برای خبرنگاران در هر سالن در نظر گرفته شده تا در صورت تمایل، امکان تماشای فیلم‌ها برای آنان فراهم باشد.

فرجی با اشاره به تعداد فیلم‌های در حال نمایش تصریح کرد: همه هشت فیلم جشنواره در همه سالن‌ها نمایش داده نمی‌شوند، بلکه تقسیم‌بندی شده‌اند. ممکن است چهار فیلم در یک سالن و چهار فیلم دیگر در سالنی دیگر پخش شود.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.