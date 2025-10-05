به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از دو برابر شدن سهمیه اعزام دانشگاهیان به حج عمره نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: از ۱۳ مهر ثبت‌نام عمره دانشجویان آغاز می‌شود و تا یک هفته ادامه دارد.

حجت‌الاسلام مصطفی رستمی از اعزام بیست‌ویکمین دوره ثبت‌نام عمره دانشگاهیان به حج عمره خبر داد و افزود: امسال سهمیه اعزام دانشگاهیان نسبت به پارسال دو برابر شده و ۸ هزار دانشجو به حج عمره اعزام می‌شوند.

حجت‌الاسلام رستمی با بیان اینکه هزینه اعزام دانشجویان ۶۲ تا ۶۵ میلیون تومان است اضافه کرد: علاوه بر حذف ۲۰ میلیون تومان هزینه فیش، از وزارت علوم نیز درخواست وام ۵۰ میلیون تومان برای دانشجویان شده که پرداخت این وام به موافقت وزارت علوم بستگی دارد.

وی از افزایش دو برابری ظرفیت اعزام دانشجویان به حج عمره امسال خبر داد و اضافه کرد: دانشجویان تا ۲۰ مهر ماه فرصت دارند برای ثبت نام حج عمره اقدام کنند که با قرعه کشی افراد انتخاب می‌شوند.

حجت‌الاسلام رستمی با شاره به اینکه از ۲۵ آبان امسال اعزام کاروان‌های دانشجویی به حج عمراه آغاز می‌شود و تا ۲۷ آذر ادامه دارد، گفت: پیش از سفر دوره‌های آموزشی برای دانشجویان برگزار و مطالب مورد نیاز زائران از جمله قوانین کشور میزبان و آداب و مناسک عمره آموزش داده می‌شود.