دادستان تهران در تداوم برنامه‌های نظارت میدانی بر عملکرد دادسرا‌ها و به منظور پایش نحوه خدمت رسانی به مردم، به طور سرزده از دادسرای ناحیه ۱۵ تهران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی، امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴) با حضور در دادسرای ناحیه ۱۵، ضمن دیدار با قضات و کارکنان، بر ضرورت تکریم مراجعان، تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‌های بایگانی تأکید کرد.

دادستان تهران همچنین در دیدار و گفت‌و‌گو با قضات و کارکنان اداری ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، به درخواست‌ها و مشکلات آنان، رسیدگی و توصیه نمود: همکاران قضایی و اداری با حفظ روحیه جهادی، همه همت خود را درجهت رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها مصروف دارند.

صالحی در دیدار چهره به چهره با مراجعان دادسرا، ضمن استماع اظهارات و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

دادستان تهران در پایان این بازدید، به تعدادی از نیرو‌های دادسرای ناحیه ۱۵ که شعب محل خدمتشان بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی دادسرا عملکرد بهتری داشتند؛ لوح سپاس اعطا کرد.