به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین عبداللهی مدیر ۵۸ ساله گناوه‌ای از سال ۱۳۹۹ با خریداری ملکی در شهرک صنعتی بوشهر اقدام به راه اندازی کارخانه تولید لوازم خانگی شماما آب میوه گیری، سرخ کن و چای ساز می‌کند.

وی بدون گرفتن تسهیلات و با سرمایه سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی، برای ۸۰ نفر اشتغال زایی کرده است.

تولید قطعات و مونتاژ در همین کارخانه ۲ هزار متر مربعی انجام و برای فروش به دفتر تهران ارسال و از آن جا به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

آقای عبدالهی قصد دارد با راه اندازی یک واحد جدید دیگر به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع، کار و تولید را توسعه دهد و برای ۲۰۰ جوان جویای کار شغل ایجاد کند.

این کارآفرین، تولید و اشتغال را یکی از هدف‌های خود برای مردم استان می‌داند.