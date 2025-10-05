پخش زنده
جریان گاز فردا در منطقه صنعتی دولت آباد و خیابان سید علی خان اصفهان قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابطعمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد: به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز منطقه صنعتی دولت آباد شامل خیابانهای قبانچی، بهارستان، خبوشانی، تامکار، مهدیه، مجموعه کارگاهی فاتح، پردیس، عطا خان و مسیرهای منتهی به آنها از ساعت ۸ تا ۲۲ فردا دوشنبه ۱۴ مهرماه قطع است.
در این مدت همچنین در خیابان سید علی خان، کوچههای طاووس خانه و چرخاب نیز جریان گاز قطع میشود.
از مشترکان، تقاضا میشود در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.