به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد: به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز منطقه صنعتی دولت آباد شامل خیابان‌های قبانچی، بهارستان، خبوشانی، تامکار، مهدیه، مجموعه کارگاهی فاتح، پردیس، عطا خان و مسیر‌های منتهی به آنها از ساعت ۸ تا ۲۲ فردا دوشنبه ۱۴ مهرماه قطع است.

در این مدت همچنین در خیابان سید علی خان، کوچه‌های طاووس خانه و چرخاب نیز جریان گاز قطع می‌شود.

از مشترکان، تقاضا می‌شود در این مدت شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.