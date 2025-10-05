مدیر کمیته امداد امام خمینی مهاباد گفت: از مجموع ۱۷۰۰ بسته نوشت‌افزار توزیع‌شده، ۹۰۰ بسته به دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر کمیته امداد امام خمینی مهاباد از توزیع هزار و ۷۰۰ بسته آموزشی و نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند این شهرستان خبر داد که ۹۰۰ بسته آن به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد اختصاص یافته است.

احمد نوذری با اعلام این خبر گفت: در قالب پویش مردمی و با همراهی خیران و نیکوکاران، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جمع‌آوری و به منظور حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، بسته‌ها توزیع شده است.

وی افزود: با برگزاری جشن عاطفه‌ها، زمینه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تهیه و اهدای بسته‌های نوشت‌افزار به سایر دانش‌آموزان نیازمند نیز فراهم شده است.

نوذری با اشاره به شعار امسال جشن عاطفه‌ها با عنوان «آینده‌ساز امروز» تاکید کرد: کمک به دانش‌آموزان نیازمند، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و مشارکت مردم موجب تقویت امید و انگیزه در خانواده‌های کم‌برخوردار می‌شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی مهاباد همچنین اعلام کرد که امسال توزیع پاکت‌های کاغذی انجام نخواهد شد و نیکوکاران می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ با شناسه واریز ۰۸۸۰۲۳۷۵۵۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی مهاباد واریز کنند.