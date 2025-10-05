به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس قنبری باغستان گفت : قرار گرفتن دانشگاه‌های ایران در فهرست دانشگاه‌های مورد تایید دیگر کشورها؛ یک اقدام اساسی در راستای جذب دانشجوی خارجی است و امید است به زودی شاهد حضور دانشجویانی از پادشاهی اردن در کشورمان باشیم.

معاون بورس و دانشجویان سازمان امور دانشجویان با اشاره به رسالت کلان جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت افزود: بدیهی است کشور‌های منطقه اعم از خاورمیانه، آسیای میانه و حتی آفریقا و شرق دور برای جذب دانشجو در اولویت جذب دانشجو قرار دارند لذا باید از طریق فعال کردن تمامی کانال‌های ارتباطی مسیر جذب و ورود دانشجویان از این کشور‌ها به میهنمان را هموار کرد.

وی با اشاره به محوریت دانشگاه‌ها در موضوع جذب دانشجویان خارجی افزود: در فضای رقابتی شدید منطقه‌ای و جهانی، جذب دانشجوی خارجی و در واقع زمینه‌سازی برای جلب اعتماد دانشجوی خارجی جهت تحصیل در ایران، سلسله اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی-اقناعی بلند مدت می‌طلبد، از این‌رو دانشگاه‌ها با هدف برندسازی و معرفی ظرفیت‌های آموزش عالی کشور باید حضور بسیار بیشتری در رویداد‌های علمی و دانشگاهی این کشور‌ها داشته باشند.