قطعه ۷ آزاد راه اصفهان -شیراز به صورت برخط با دستور رییس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مجری آزادراه‌های جنوب و جنوب‌شرق کشور در آئین افتتاح قطعه ۷ آزادراه اصفهان-شیراز با حضور برخط رئیس‌جمهور گفت: این قطعه به طول ۱۲ کیلومتر و با ۲۲ هزار میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.

علیرضا صلواتی ادامه داد: این قطعه به‌عنوان حلقه پایانی بخش جنوبی آزادراه، ارتباط مستقیم مسیر با بزرگراه شیراز–یاسوج را فراهم می‌کند و گامی مهم در تکمیل این طرح ملی به شمار می‌رود.

وی گفت: در مجموع برای احداث این آزادراه بیش از ۵ میلیون مترمکعب عملیات خاکبرداری و ۲ میلیون مترمکعب خاک‌ریزی شده، همچنین ۲۱۳ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، ۲۷۳ هزار تن آسفالت‌ریزی و ۱۳ هزار تن میلگرد در طول اجرای طرح استفاده شده است.

صلواتی ادامه داد: در مسیر اجرای آزادراه، ۱۳ دستگاه پل بزرگ به طول ۳۵۰۰ متر و ۳۹ دستگاه پل کوچک به طول ۴۳۵ متر احداث شده و طول مجموع پل‌ها به بیش از ۳.۹ کیلومتر می‌رسد.

وی گفت: بااجرای کامل طرح علاوه بر صرفه‌جویی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت و افزایش ایمنی جاده‌ای، موجب رونق گردشگری و تقویت مبادلات اقتصادی بین استان‌های فارس و اصفهان خواهد شد.