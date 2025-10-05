به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جمعی از دانش آموزان به همراه مدیرکل آموزش و پرورش و جمعی از معاونان با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان، با سردار سهام صالحی فرمانده انتظامی استان دیدار و از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های پلیس در برقراری نظم و امنیت قدردانی کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این دیدار ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه، حاصل ایثار و مجاهدت نیرو‌های خدوم و پرتلاش انتظامی است که با روحیه‌ای جهادی و خالصانه، پاسدار نظم و آسایش مردم‌اند.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار نیروی انتظامی در حفظ امنیت دانش‌آموزان افزود: دانش‌آموزان ما در سایه امنیتی که پلیس با فداکاری فراهم کرده، مسیر علم‌آموزی و رشد را طی می‌کنند و این آرامش، مرهون تلاش‌های بی‌وقفه شما عزیزان است.

رضایی با گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ قانون‌مداری و انضباط اجتماعی از اهداف مشترک آموزش و پرورش و نیروی انتظامی است و این همکاری باید از سنین دانش‌آموزی نهادینه شود.

در ادامه، سردار سهام صالحی فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با قدردانی از حضور مدیرکل و دانش‌آموزان در ستاد فرماندهی انتظامی، گفت: آموزش و پرورش یکی از همراه‌ترین و اثرگذارترین دستگاه‌ها در همکاری با نیروی انتظامی بوده است و بخش بزرگی از جامعه هدف ما را فرهنگیان و دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند به‌عنوان سفیران امنیت، پیام قانون‌مداری و انضباط اجتماعی را به خانواده‌ها منتقل کنند و این مشارکت می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.

در پایان این دیدار، دانش‌آموزان دبیرستان شاهد با اهدای شاخه‌های گل، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی قدردانی کردند و این دیدار در فضایی صمیمی و نمادین از احترام متقابل میان نهاد آموزش و امنیت به پایان رسید.