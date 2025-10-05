

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، جمعی از خانواده‌های آن ها، جمعی از نمایندگان مجلس، سردار سرلشگر محسن رضایی، سیدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد، از اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی قهرمانان رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی با اهدای هدایای نقدی تجلیل بعمل آمد.