پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اصفهان بر ضرورت تلفیق معماری تاریخی و روش نوین به منظور حفظ آثار به جامانده از گذشتگان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان بر ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ایران در سطح جهانی تأکیدکرد.
آیت الله طباطبایی نژاد بر لزوم تلفیق معماری گذشته و روشهای نوین برای حفظ و بازسازی بناهای تاریخی در حال تخریب نیز اشاره وتاکید کرد: از همهی نعمت موجود برای حفظ ایران زیبا استفاده کرد.
در این دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز با اشاره به هفته گردشگری، گفت: گردشگری میتواند مانع ایرانهراسی شود و بزرگترین ضعف ما در حوزه تبلیغات است و کشورهایی مانند چین هزینههای سنگینی برای معرفی فرهنگ و زیباییهای خود میپردازند.
امیرکرم زاده افزود: ما هنوز نتوانستهایم فرهنگ و زیباییهای ایران را به درستی به جهان معرفی کنیم و این موضوع در برنامه ریزیهای کشور به خوبی پیش بینی نشده است.
وی گفت: در استان اصفهان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان طرح گردشگری در دست اجرا داریم و سه هتل پنجستاره در اصفهان و یک هتل پنجستاره در کاشان تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
همچنین در این دیدار بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و نیز لزوم تخصیص بودجه سالانه برای توسعه زیرساختهای صنعتی و گردشگری استان تأکید شد.