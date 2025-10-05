رییس اداره تعزیرات حکومتی بهبهان گفت: پرونده قاچاق ۳۲۰ دستگاه رمز ارز (ماینر) به ارزش یک میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الله روز پیکر بیان کرد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بهبهان پس از کشف کالا به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

پیش از این معاون دادگستری خوزستان از کشف ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه ماینر در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.