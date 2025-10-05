پخش زنده
دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بهمناسبت هفته سالمند، با تاکید بر رعایت برنامه غربالگری بیماریها در دوره سالمندی، تاکید کرد: تزریق سالانه واکسن آنفلوآنزا، بهویژه برای سالمندان دارای بیماری زمینهای ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر مرضیه عربان، دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت گفت ، با اشاره به تمایل سالمندان به استقلال و عدم وابستگی، رعایت مراقبتهای درست را عامل کلیدی برای حفظ راحتی، استقلال و نشاط در سالهای آتی زندگی دانست و گفت: اتخاذ رفتارهای سالم برای داشتن عمر مفید و سازنده در دوران سالمندی (بالای ۶۰ تا ۶۵ سال)، لازم و ضروری است.
وی با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب برای سالمندان اظهار داشت: تعادل (اجتناب از پرخوری) و تنوع (مصرف همه گروههای غذایی ضروری)، دو اصل اساسی در دوران سالمندی است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تأکید کرد: سالمندان نباید به بهانه مصرف تنقلات یا شیرینیها، برخی مواد غذایی را از برنامه روزانه خود حذف کنند. برنج نیز در گروه کربوهیدراتها قرار دارد و لازم است سالمندان در مصرف این دسته از خوراکیها با دقت و تعادل بیشتری عمل کنند.
دکتر عربان افزود: مواد غذایی مناسب برای این دوره شامل منابع غنی از پروتئین همچون تخم مرغ، سفیده تخم مرغ، گوشتهای خالص و ماهی و همچنین مواد غذایی سرشار از فیبر مانند سبزیجات و برخی میوههاست.
دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در مورد مصرف مواد قندی در دوران سالمندی هشدار داد و گفت: میوهها به دلیل داشتن قند بالا، مصرف زیاد از این میوهها توصیه نمیشود؛ میوههایی مانند آلو، زردآلو، کشمش و مویز حتی به صورت خشک شده نیز قند بالایی دارند.
وی خاطر نشان کرد: افرادی که مبتلا به دیابت هستند باید دقت کنند که خرما و مویز، اگرچه قند طبیعی دارند، مصرف آنها به دلیل داشتن قند بالا میتواند برای سلامتی مضر باشد.
دکتر عربان در ادامه، بر لزوم مصرف آب کافی تأکید کرد و توصیه نمود: روزانه باید ۸ لیوان مایعات مصرف شود که شامل آب آشامیدنی و آبمیوههای طبیعی است. سالمندان باید از مصرف آبمیوههای صنعتی که سرشار از قند هستند، پرهیز نمایند.
وی با اشاره به ضرورت انجام مراقبتهای دورهای و بررسیهای پایه در دوران سالمندی، تاکید کرد: سالمندان بهصورت مستمر، هر ۶ ماه تا یک سال، یک بار دورههای بررسی پزشکی را انجام دهند. برای مراقبتهای پایه، اندازهگیری فشار خون، قد، وزن و شاخص توده بدنی (BMI) نیز ضروری است.
دکتر عربان اظهار داشت: با افزایش سن، متابولیسم بدن کاهش مییابد، بنابراین افراد باید مراقب تغذیه و وزن باشند. کاهش یا افزایش شدید و سریع وزن یا کوتاهی قد که ممکن است نشاندهنده پوکی استخوان باشد، نیازمند مراجعه فوری به پزشک است.
دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت یادآور شد: غربالگری افسردگی و ارزیابی حافظه و شناخت در سالمندان میتواند از بروز مشکلات افسردگی پیشگیری کند. انزوا میتواند نشانهای از افسردگی باشد، از این رو قرار گرفتن فرد سالمند در جمع، حتی با یک احوالپرسی ساده، میتواند سالمندان را از انزوا خارج کند.
دکتر عربان با اشاره به اینکه هیچ منعی برای شروع ورزش در دوره سالمندی وجود ندارد، گفت: فعالیت بدنی با شرط پیشگیری از سقوط، در دوران سالمند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.