به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در سومین روز از هفته فراجا با شعار پلیس مقتدر، مشارکت مردمی، آرامش عمومی، جمعی از کارکنان فرماندهی انتظامی آذربایجانغربی مهمان مدارس ارومیه بودند.
آنها آمدند تا از امنیت، اقتدار و دوستی پلیس با مردم بگویند؛ از دل کلاسهای درس تا حیاط مدرسه، گل هدیه دادند، لبخند پخش کردند و اطمینان خاطر را میان دانشآموزان گستردند.
در این برنامه، یگان ویژه بانوان فرماندهی انتظامی استان با اجرای حرکات فرهنگی و رزمی، جلوهای از توان و آمادگی پلیس را به نمایش گذاشت.
سرهنگ اسماعیلزاده، معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی استان، در جمع دانشآموزان گفت: پلیس، حافظ آرامش جامعه است و امنیت، بدون همکاری مردم معنا ندارد.
دانشآموزان هم از پلیس تشکر کردند و گفتند: امنیت امروز ما، نتیجه تلاش شبانهروزی پلیس است.
هفته فراجا امسال، فرصتی شد تا پلیس و مردم، در کنار هم معنای واقعی امنیت و آرامش جمعی را مرور کنند.