دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از شیب نزولی آمار مهاجرت نخبگان کشور در دو سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) در گردهمایی شوراهای فرهنگ عمومی استان با نام بردن از برخی مفاخر کرمان؛ ابن استان را حاصلخیز در علم و فرهنگ توصیف کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تشکیل ستادهای علم و فناوری، تعلیم و تربیت، زنان و خانواده، فرهنگی اجتماعی، سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ذیل ستادها میزهایی بر اساس اولویت و نیاز جامعه از جمله فضای مجازی، هوش مصنوعی، جمعیت، کوانتوم، سلامت زنان، فناوریهای نوین و... تعریف شده است.
وی با بیان اینکه این میزها با حضور جمعی از فرهیختگان آن رشته شکل گرفته و هیئتهای اندیشهورز نیز تشکیل و ارتباط وثیقی با دانشگاهها و تشکلهای فرهنگی برقرار کردیم؛ گفت: علاوه بر سند نخبگان؛ کد استخدامی مستقل پیگیری شد و این کد برای اعضای هیئت علمی که از سال ۹۹ تاکنون صادر نشده بود؛ صادر شده و برای سال گذشته و امسال هم صادر میشود.
خسروپناه اظهار کرد: وقتی به رفع دغدغههای نخبگان کمک کردیم، آمار مهاجرت نخبگان طی دو سال اخیر شیب نزولی داشته است.
وی از تصویب سند نانوتکنولوژی و تشکیل معاونتی ذیل آن خبر داد و گفت: ایران؛ رتبه پنجم جهان در نانوتکنولوژی، رتبه دهم در هستهای دارد و سند هوافضا در شورا تصویب و ستاد آن پیگیری شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: یکی از اسناد مهم سند نقشه مهندسی فرهنگی است که برش استانی آن تهیه شد و فعالیتهای فرهنگی استان بر اساس این سند باید پیش برود.
وی گفت: وحود دو اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی جاها ار جمله استان کرمان دلیل نمیشود دو شورای فرهنگ عمومی داشته باشد.
خسروپناه متذکر شد: مصوبات شورا توسط استاندار به دستگاهها ابلاغ و ضمانت اجرایی میشود و وظیفه دستگاهها حل مسائل است.
وی با بیان اینکه تلاش کردیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را از جلسهای به قرارگاهی تبدیل کنیم؛ تأکید کرد: کار قرارگاهی در عرصه فرهنگی را یاد بگیریم و اجرا کنیم.