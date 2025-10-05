فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌دژ اعلام کرد که با همکاری مردم و تلاش پلیس، سوانح جاده‌ای ۳۹ درصد و سوانح درون‌شهری ۵۰ درصد در ۶ ماهه اول سال جاری کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرمانده منطقه انتظامی شهرستان شاهین‌دژ از کاهش قابل توجه سوانح جاده‌ای و درون‌شهری در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: سوانح جاده‌ای ۳۹ درصد و سوانح درون‌شهری ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

سرهنگ منصور احدی افزود: هرچند جاده‌های ایمن و خودرو‌های قابل اطمینان کافی نداریم، اما سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم تمرکز رانندگان و استفاده از تلفن همراه از عوامل اصلی تصادفات است که با آموزش و نظارت پلیس می‌توان بر آنها غلبه کرد.

وی همچنین در ادامه از افزایش کشف انواع مواد مخدر در این شاهین‌دژ خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است. همچنین ۵۰ نفر توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر و ۳۲۴ معتاد متجاهر به کمپ‌های بازپروری معرفی شدند. در همین راستا، ۱۵ دستگاه موتورسیکلت و ۱۷ دستگاه خودرو توقیف شده است.

فرمانده انتظامی شاهین‌دژ با اشاره به اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی گفت: سرقت‌ها نیز ۹ درصد کاهش یافته و ۹۵ درصد سرقت‌های رخ داده کشف و اموال مکشوفه به مال‌باختگان بازگردانده شده است.

سرهنگ احدی در ادامه از توقیف ۳۲۰ دستگاه موتورسیکلت که موجب ایجاد مزاحمت شده بودند، خبر داد و افزود: این موتورسیکلت‌ها به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی درباره جرایم سایبری بیان کرد: پلیس فتا موفق به کشف ۸۹ درصد این جرایم شده و از مردم خواست در استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه هوشیار باشند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

سرهنگ احدی اشاره کرد که در شهرستان دو فقره قتل رخ داده که قاتلان در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شاهین‌دژ گفت: طی یک سال گذشته، ۱۵ درصد مردم شهرستان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته‌اند که نشان از مشارکت خوب مردم در ارتقای امنیت دارد. تأکید کرد که امنیت یک تولید جمعی است و بدون همراهی مردم و نهاد‌ها امکان‌پذیر نیست.