به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر روابط عمومی بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد گفت:دو نفر از کارکنان حفاظت این بیمارستان ،حین گشت زنی در محوطه ی درمانگاه تخصصی کیف زنانه ای حاوی یک میلیارد ریال پول و طلا را پیدا کردند و شناسایی صاحب کیف را در دستور کار خود قرار دادند.



فرهنگ کدخدایی با قدردانی از کارکنان خدوم و زحمتکش حفاظت بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد افزود:پس از پیگیری از طریق مدارک هویتی،کیف حاوی یک میلیارد ریال پول و طلای یک بیمار به صاحبش تحویل داده شد.