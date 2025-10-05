پخش زنده
امروز: -
کیف یک میلیارد ریالی گمشده ی یک بیمار با کمک کارکنان بیمارستان عشایر خرمآباد به صاحبش رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر روابط عمومی بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد گفت:دو نفر از کارکنان حفاظت این بیمارستان ،حین گشت زنی در محوطه ی درمانگاه تخصصی کیف زنانه ای حاوی یک میلیارد ریال پول و طلا را پیدا کردند و شناسایی صاحب کیف را در دستور کار خود قرار دادند.
فرهنگ کدخدایی با قدردانی از کارکنان خدوم و زحمتکش حفاظت بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد افزود:پس از پیگیری از طریق مدارک هویتی،کیف حاوی یک میلیارد ریال پول و طلای یک بیمار به صاحبش تحویل داده شد.