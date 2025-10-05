مسابقات دو تیم بارسلونا و سویا، دو دیدار از لیگ سری آ ایتالیا و مسابقه تیم‌های چادرملو و استقلال، از شبکه‌های ورزش و سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لالیگا اسپانیا، امروز دو تیم سویا و بارسلونا در دیداری تماشایی به مصاف هم خواهند رفت.

برنامه زنده «لذت فوتبال»، از ساعت ۱۷:۴۵، تقابل بین دو تیم سویا و بارسلونا را با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده پخش می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته ششم سری آ ایتالیا، دیدار دو تیم ناپولی و جنوا و رقابت یوونتوس و میلان، را پخش می کند.

برنامه زنده «لذت فوتبال»، از ساعت ۱۹:۳۰ تقابل بین دو تیم ناپولی و جنوا و در ساعت ۲۲:۱۵ دیدار حساس یوونتوس و میلان را به صورت زنده پخش می‌کند.

گزارشگری این بازی‌ها به ترتیب با علیرضا دهقانی و سعید زلفی خواهد بود.

امروز استقلال میهمان چادر ملوی اردکان است.این بازی زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

از هفته ششم لیگ برتر یک بازی بین تیم‌های چادر ملو و استقلال برگزار می‌شود که برنامه «فوتبال برتر» این مسابقه را به صورت زنده پوشش می‌کند. بازی ساعت ۱۸:۱۵ در تهران و در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.

شهاب وهابی گزارش بازی را به عهده دارد.

تیم فوتبال چادرملو اردکان به دلیل آماده نبودن چمن ورزشگاه شهید نصیری یزد از میزبانی محروم است به همین دلیل بازی در ورزشگاه تختی انجام می‌شود.