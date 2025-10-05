پخش زنده
هواشناسی اصفهان در خصوص تشدید خیزش پدیده گردوخاک در اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی بیانگر حاکم شدن جوی پایدار همراه با آسمانی صاف تا کمی ابری تا پایان هفته بر روی استان است.
مینا معتمدی با اشاره به اینکه در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان شرایط غبارآلودگی در نیمه اول روز و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیشبینی میشود، افزود: در این شرایط پدیده گردوخاک امروز تشدید خواهد شد.
وی در خصوص تداوم هشدار سطح زرد با فعالیت سامانه وزش باد گردوخاک، کاهش دید و غبارآلودگی تا اوایل فردا در استان نیز گفت: فعالیت این سامانه با وزش باد شدید و گردوخاک تمام مناطق شمال، شرق و مرکز استان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خوروبیابانک، برخوار (دولتآباد)، زواره، شاهینشهرومیمه، فرودگاه اصفهان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، لنجان (زرینشهر)، مبارکه، مهاباد، نایین، نجفآباد، نطنز، هرند و ورزنه را تحت تاثیر قرار میدهد.
مینا معتمدی با بیان اینکه امروز به دلیل پایداری نسبی جو، غبارآلودگی و ماندگاری آلایندههای جوی پیشبینی میشود، ادامه داد: در این مدت وزش باد شدید و گردوخاک منجر به کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلایندهها، کاهش دید، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهالها و درختان فرسوده، آسیب به سازههای موقت و تاسیسات حساس به گردوخاک و اختلال در ناوگان حملونقل خواهد شد.
وی گفت:در این شرایط احتیاط ترددهای بینشهری، خودداری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از حضور در فضای باز، پرهیز از توقف و پارک خودرو در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها توصیه میشود.
معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۳ درجه سانتیگراد و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سانتیگراد میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان درباره ثبت دمای ۱۴ شهر استان پایینتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، نیز گفت: مهاباد با بیشینه دمای ۳۵ درجه و بوئین میاندشت با کمینه ۴ درجه سانتیگراد گرمترین و خنکترین مناطق در استان هستند.