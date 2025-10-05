پیش بینی می‌شود کشاورزان محمودآبادی از رتون و کشت مجدد برنج، درآمد ۴۳ میلیارد ریالی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۸ هزار و ۲۱۴ تن برنج سفید از کشت مجدد برنج و پرورش رتون به ارزش اقتصادی ۴۳ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال در این شهرستان تولید شود.

سیدحسین اسلامی افزود: برای خودکفایی، اقتصادی شدن و پایداری تولید برنج، پس از برداشت اول شلتوک برنج، کشت مجدد برنج و پرورش رتون در ۱۵ هزار و ۶۹۸ هکتار اراضی شالیزاری شهرستان محمودآباد انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد تصریح کرد: پیش بینی می‌شود امسال ۴۰ هزار و ۲۴۹ تن محصول برنج از کشت مجدد برنج و پرورش رتون به ارزش اقتصادی ۴۳ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال در این شهرستان تولید شود.

به گفته اسلامی امسال پرورش رتون در ۶ هزار و ۸۴۵ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان صورت گرفت که با پیش بینی برداشت ۲ تن شلتوک در هر هکتار و تولید ۸ هزار و ۲۱۴ تن برنج سفید، بیش از ۱۱ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال سود عاید کشاورزان محمودآبادی شود.