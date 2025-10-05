رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: با افتتاح ۹۵ طرح زیرساختی در حوزه هواشناسی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان، مجموع ایستگاه‌های هواشناسی کشور به حدود ۴ هزار مورد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور از افتتاح ۹۵ پروژه زیرساختی هواشناسی در چندین استان کشور به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، تعداد ایستگاه‌های هواشناسی کشور به حدود ۴ هزار ایستگاه رسید.

سحر تاج‌بخش مسلمان در مراسم بهره‌برداری از این طرح‌ها در استان آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با توسعه ایستگاه‌های هواشناسی در مناطق مختلف کشور به‌ویژه در حوزه شمال‌غرب و حوضه آبریز دریاچه ارومیه، امکان پایش دقیق‌تر شرایط جوی و اقلیمی فراهم شده است.

وی افزود: افزایش تعداد ایستگاه‌ها به ارتقای کیفیت داده‌های جوی منجر شده و امکان پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و کاربردی‌تر را برای تصمیم‌گیران فراهم می‌سازد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اهمیت این طرح‌ها خاطرنشان کرد: بخشی از طرح‌های امروز برای نخستین بار در تاریخ فعالیت سازمان اجرا شده‌اند و از جمله مهم‌ترین زیرساخت‌های هواشناسی کشور به شمار می‌روند.

تاج‌بخش مسلمان با بیان اینکه بهره‌برداری از سامانه‌های نمایه قائم باد یا «ویند پروفایلر» از امروز آغاز شده، گفت: این سامانه‌ها در فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی و اردبیل راه‌اندازی شده و به افزایش ایمنی پرواز‌ها در زمان نشست و برخاست کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین امروز فاز عملیاتی شبکه پایش باران در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۵۰ ایستگاه خودکار باران‌سنجی آغاز شد؛ این شبکه پیش از این به‌صورت سنتی فعال بود، اما اکنون داده‌های بارش این حوضه به‌صورت برخط ثبت و گزارش می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: امروز همچنین شبکه مانیتورینگ تجمعی داده‌های هواشناسی و جوی در ارومیه، ساختمان ایستگاه سینوپتیک هواشناسی استان البرز و چهار ایستگاه دیگر در استان اردبیل نیز به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: شش ایستگاه باران‌سنجی در زنجان، شش ایستگاه فرودگاهی، اقلیم‌شناسی و باران‌سنجی خودکار در استان مرکزی، چهار ایستگاه در استان مازندران، چهار ایستگاه در همدان و ایستگاه‌های متعدد دیگری در استان‌های تهران، اصفهان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد نیز جزو طرح‌های افتتاح‌شده امروز هستند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان با اشاره به نقش این طرح‌ها در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی گفت: سازمان هواشناسی برای توسعه فعالیت‌های پیشگیرانه و حفاظت از جان و مال مردم در برابر مخاطرات جوی، نیازمند حمایت مستمر است.