

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو در پایان نشست تخصصی که در محل کمیته ملی المپیک و با حضور سرپرستان کاروان‌های بازی‌های پیش رو، مدیران و دبیر کل کمیته ملی المپیک و نماینده وزارت ورزش در محل کمیته برگزار شد؛ اظهار کرد: در ابتدا باید به مجموعه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش خسته نباشید و خداقوت بگویم چرا که اینروز‌ها رویداد‌های بسیاری پیش رو داریم که هماهنگی این رویداد‌ها کار بسیار سختی است.

وی تاکید کرد: ورزش بعنوان جایگاه ویژه‌ای که بین هم میهنان عزیز دارد نیاز است تا بیشتر از پیش حمایت شود و لازم است که قهرمانان ما در رشته‌های ووشو، کشتی و سایر رشته‌هایی که عناوین قهرمانی بدست آوردند و باعث شادی ملت عزیزمان می‌شوند حمایت شوند و این حمایت باید به صورت ویژه از کاروان‌های ایران در رویداد‌های مختلف انجام بگیرد.

صدیقی افزود: در نشست امروز تکلیف سهمیه‌های رشته‌های مختلف در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی مشخص شد که با توجه به قدرت و جایگاه ویژه‌ای که ووشو دارد هر شش سهمیه ممکن را ایران در اختیار گرفت؛ امیدواریم با حضورهر شش قهرمانمان بتوانیم در مسابقات خوش بدرخشیم و نتیجه بسیار خیره کننده‌ای بدست بیاوریم.

وی ادامه داد: درحال حاضر اردو‌های تیم ملی درحال برگزاری است و ورزشکارنمان از ابتدای خرداد ماه در اردو هستند؛ امیدوارم با همت بالا و تلاش مضاعف شش مدال بسیار ارزشمند را برای کاروان ایران بدست بیاورند.

جواد داوری رئیس فدراسبون بسکتبال در نشست تخصصی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض و بازی‌های ساحلی سانیا اطهار داشت: در این نشست با اعلام کسب سهمیه تیم ملی بسکتبال بانوان و آقایان، درباره نفرات نهایی از لانگ لیست تصمیم گیری شد.

داوری درباره بازی‌های ساحلی سانیا گفت: موضوعاتی درباره حضور تیم بسکتبال در این رویداد وجود دارد که نتیجه نهایی منوط به جلسات تخصصی خواهد بود که در روز‌های آتی برگزار می‌شود.

هادی بیداریان دبیرکل فدراسیون ورزش‌های آبی در پایان نشست تخصصی درباره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض و بازی‌های ساحلی سانیا اظهار داشت: در نشست امروز با حضورمسئولین کمیته، سرپرست و کادر سرپرستی کاروان مراحل پایان اعزام تیم ملی شنا مورد بررسی قرار گرفت و با حمایت کمیته ملی المپیک سهمیه شناگر از ۸ نفر به ۹ نفر افزایش یافت که امیدواریم با برنامه ریزی‌های صورت گرفته بتوانیم در سبد مدال آوری کاروان ایران در ریاض نقش داشته باشیم.

وی همچنین درباره بازی‌های ساحلی سانیا افزود: حضور ما در این رویداد تنها در رشته واترپلو خواهد بود که با توجه به سابقه مدال آوری این رشته در ادوار گذشته این رویداد، بسیار امیدواریم که ضمن تکرار این مدال بتوانیم خوش رنگ‌تر از گذشته کسب مدال کنیم.

حمید شمالی دبیرکل انجمن بادبانی کشورمان در پایان نشست اظهار داشت: در این نشست درباره فرصت‌های حضور رشته‌های بادبانی در بازی‌های آسیای ساحلی بحث و بررسی شد. از ۴ ماده حاضر در این رویداد در رشته بادبانی، دو رشته ایلکای ۴ و آپتیمیست ما شانس بالایی برای کسب مدال دارند که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد پس از بررسی‌های لازم تا آذرماه تصمیم گیری‌های نهایی انجام بگیرد.