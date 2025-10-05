به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: دوره تخصصی پایه لجستیک در عملیات امدادی ویژه بانوان در این شهرستان برگزار شد.

محمدجواد خیرات افزود: در این دوره شرکت‌کنندگان با مبانی پشتیبانی عملیاتی، تامین و توزیع اقلام امدادی، مدیریت انبار، نگهداری تجهیزات، ثبت و مستند سازی لجستیکی، چینش انبار در شرایط بحرانی و هماهنگی بین‌بخشی و در بخش‌های تئوری و کارگاهی با نحوه بسته بندی اقلام آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان بیان کرد: در پایان پس از برگزاری آزمون، به فراگیران گواهینامه دوره تخصصی داده شد.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.