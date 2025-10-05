متخصص چشم پزشکی تأکید کرد: بهترین زمان برای درمان تنبلی چشم بین ۳ تا ۶ سالگی است و مراجعه دیرهنگام و پس از ۷ تا ۸ سالگی، به موفقیت کامل درمان منجر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر صادق کاظمی درباره عارضه تنبلی چشم و نحوه تشخیص اولیه آن، اظهار داشت: تنبلی چشم یا آمبلیوپی وضعیتی است که در آن، علی‌رغم رفع مشکلات اولیه، دید بیمار همچنان کامل نیست. برای تشخیص آن در کودکانی که قادر به همکاری هستند، از چارت اسنلن (چارت اندازه‌گیری بینایی) استفاده می‌شود و اگر دید آنها پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، همچنان کامل نباشد، تنبلی چشم تشخیص داده می‌شود.

وی افزود: دید نوزاد هنگام تولد بسیار محدود است و با افزایش سن بهبود می‌یابد، اما هرگونه مانع در مسیر رشد بینایی می‌تواند منجر به بروز این عارضه شود. آب مروارید مادرزادی، انحرافات چشمی، کدورت قرنیه یا آب سیاه از جمله مهم‌ترین علل تنبلی چشم هستند که در صورت تشخیص دیرهنگام، می‌توانند به کاهش دائمی دید منجر شوند.

این جراح و متخصص چشم پزشکی با تاکید بر اینکه تشخیص زودهنگام، مهم‌ترین عامل درمان موفق تنبلی چشم است، اظهار داشت: اگر بتوانیم در مراحل اولیه، بیماری را تشخیص و درمان کنیم، نه تنها درمان موثرتر خواهد بود، بلکه هزینه‌های کمتری نیز به سیستم سلامت تحمیل می‌شود؛ چنانچه درمان تنبلی چشم زودتر آغاز شود، احتمال بازگشت کامل بینایی بیشتر خواهد بود.

دکتر کاظمی با تاکید برانجام غربالگری به موقع بینایی کودکان، توضیح داد: دریچه چشم، راه ارتباط انسان با دنیاست و هرگونه کاهش دید می‌تواند زندگی فرد را تحت‌الشعاع قرار دهد، بنابراین غربالگری باید از بدو تولد آغاز شود.

وی با اشاره به نشانه‌های هشداردهنده برای والدین در مورد علائم ظاهری تنبلی چشم، گفت: برخی والدین به دلیل عدم آگاهی از نشانه‌های بیماری، دیر به پزشک متخصص مراجعه می‌کنند. البته گاهی تنبلی چشم علامت ظاهری ندارد و تنها با غربالگری‌های منظم قابل تشخیص است.

این متخصص چشم‌پزشکی با تأکید بر اینکه بی‌تفاوتی نوزاد نسبت به نور می‌تواند یکی از نشانه‌های هشداردهنده تنبلی چشم باشد، خاطرشنان کرد: والدین باید به رفتار‌هایی مانند عدم واکنش نوزاد به چراغ روشن اتاق، بستن چشم در مواجهه با نور، نگاه نکردن به چهره پدر و مادر هنگام بازی، تمایل به مشاهده تلویزیون یا صفحه موبایل از فاصله بسیار نزدیک و مالش مداوم چشم‌ها هنگام تماشای تلویزیون یا استفاده از وسایل دیجیتال توجه ویژه داشته باشند. این علائم می‌توانند هشدار اولیه برای بروز تنبلی چشم باشند و نیازمند پیگیری پزشکی فوری هستند.

دکتر کاظمی تاکید کرد: غربالگری در سنین ۳ تا ۶ سالگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است پیش از ورود به مدرسه انجام شود تا دانش‌آموز بتواند بدون مشکل از تخته کلاس استفاده کند.

وی افزود: درمان تنبلی چشم به علت زمینه‌ای آن بستگی دارد و تجویز عینک شایع‌ترین روش درمانی محسوب می‌شود. والدین در صورت تجویز عینک برای کودک، باید با صبر و محبت او را به استفاده منظم تشویق کنند و در صورت بی‌میلی کودک، با به‌کارگیری روش‌های تشویقی، او را به استفاده مداوم از عینک ترغیب نمایند. همکاری والدین و کودک در این فرآیند برای رسیدن به دید کامل و سالم ضروری است.

این متخصص چشم پزشکی اظهار داشت: در مواردی که علت تنبلی چشم، آب مروارید مادرزادی یا انحراف چشمی است، باید از طریق جراحی اقدام کرد. در این موارد نیز استفاده از عینک می‌تواند به بهبود دید هر دو چشم و افزایش رضایت کودک کمک کند.