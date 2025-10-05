برای نخستین‌بار در آذربایجان‌غربی، واحد تولید یراق‌آلات یوپی‌وی‌سی با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرستان سلماس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برای نخستین‌بار در آذربایجان‌غربی، واحد تولید یراق‌آلات یوپی‌وی‌سی با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرستان سلماس به بهره‌برداری رسید.

این واحد صنعتی با ظرفیت تولید ماهانه ۱۰۰ هزار قطعه یراق‌آلات یوپی‌وی‌سی راه‌اندازی شده و گامی مهم در مسیر خودکفایی، کاهش وابستگی به واردات و توسعه صنعتی استان به شمار می‌رود.

مدیر واحد تولیدی، جلیل‌قو، با اشاره به اشتغال‌زایی این طرح گفت: با راه‌اندازی این مجموعه برای بیش از ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده و صادرات محصولات به کشور‌های همجوار از جمله عراق و ترکیه در دستور کار قرار دارد.

فرماندار سلماس، علی علایی، نیز در حاشیه بازدید از این واحد صنعتی با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی اظهار داشت: پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تسریع در روند صدور مجوز‌ها از اولویت‌های شهرستان برای تقویت تولید و اشتغال است.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سلماس، خوی و شهسوار، در حال حاضر ۹۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی سلماس فعال هستند و اجرای طرح‌هایی از این دست می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و پایداری اشتغال در شمال استان را فراهم کند.



با آغاز فعالیت این واحد تولیدی، سلماس به‌عنوان یکی از قطب‌های نوظهور صنعتی در آذربایجان‌غربی مطرح شده و گامی تازه در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخلی برداشته است.