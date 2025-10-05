به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تعمیر غیراصولی یک تانکر در فریدونکنار، موجب مصدومیت ۷ نفر شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان مازندران؛ انفجار ناشی از تعمیر غیراصولی یک تانکر، امروز در یک کارگاه جوشکاری در شرق شهر بندری فریدونکنار روی داد که بر اثر آن دست کم ۷ تن مصدوم شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، تانکر مورد نظر که گفته می‌شد حامل بنزین هواپیما بوده (اما در زمان حادثه خالی اعلام شد)، برای تعمیر به یک واحد صنفی جوشکاری سپرده شده بود. این انفجار مهیب در اثر عملیات برشکاری روی تانکر رخ داد.

مجیدی رئیس اورژانس ۱۱۵ فریدونکنار اعلام کرد: «در این حادثه متأسفانه ۷ نفر زخمی شدند که از این تعداد، ۴ نفر پس از دریافت کمک‌های اولیه به صورت سرپایی درمان شدند و ۲ نفر تحت نظر و یک نفر دیگر به بخش جراحی بیمارستان شهرستان انتقال یافت.»

وی در ادامه افزود: «وضعیت عمومی نفرات بستری نیز رو به بهبود گزارش شد.»

پلیس و مراجع قضایی در حال بررسی دقیق این حادثه برای مشخص شدن میزان تقصیرات وارده هستند.