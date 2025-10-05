به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت روز جهانی کودک، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه باروق، در یکی از مهد کودک‌های این شهر، که با حضور فرمانده حوزه حضرت سکینه (س)، مربیان، والدین و کودکان همراه بود، به موضوع تربیت کودکان و نقش والدین و مربیان در شکل‌دهی شخصیت و آینده کودکان پرداخت.

سرهنگ پاسدار فخرالدین حبیبی در سخنان خود بر اهمیت ایجاد محیطی پر از محبت، احترام و توجه ویژه به نیاز‌های روحی و جسمی کودکان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت : تربیت صحیح از دوران کودکی، پایه‌گذار یک جامعه سالم و موفق خواهد بود.

او با اشاره به نقش بازی و آموزش‌های خلاقانه، به والدین و مربیان توصیه کرد تا با صبر و مهربانی، زمینه رشد فکری و اخلاقی کودکان را فراهم کنند.