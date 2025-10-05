به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیرکل شهدای غریب در اسارت کشور گفت: شماری قابل توجه از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جریان جنگ تحمیلی به اسارت رژیم بعث عراق درآمدند، اما از سرنوشت دقیق و نحوه شهادت آنان خبری در دسترس نیست.

محمد جواد زمردیان افزود: از سال گذشته و با کمک جمعی از آزادگان در تلاش هستیم خبری از رزمندگان و شهدای غریب در اسارت به دست آوریم و به خانواده آنان اعلام کنیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته به اطلاعاتی که آزادگان داشتند توجهی نمی‌شد و حالا با تحقیقات گسترده و مصاحبه با آنان درصدد هستیم اطلاعاتی از رزمندگانی به دست آوریم که احتمالا باید شهدای غریب در اسارت معرفی شوند.

دبیرکل شهدای غریب در اسارت کشور افزود: یکی از آزادگان در شهر مقدس مشهد اطلاعاتی از چگونگی اسارت خود و جمعی از رزمندگان در بیست و یکم تیرماه سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی فکه ارائه داد و متوجه شدیم یک شهدای غریب در اسارت شهید حسین تیموری از شهر اصفهان است.

زمردیان افزود: امروز به خانه برادر شهید حسین تیموری آمدیم و پس از ۳۷ سال در ارتباط تلفنی با همرزم شهید از تایید و چگونگی شهادت فروزنده این خانواده گفتیم.

وی تاکید کرد: حسین تیموری رزمنده لشکر خراسان بود و پس از چهار روز تشنگی به شهدای غریب در اسارت پیوست، اما هنوز محل دفن پیکر مطهر این شهید شناسایی نشده است.

این مقام مسئول افزود: براساس شواهد به دست آمده، پیکر شهید حسین تیموری و همرزمانش در شهر العماره عراق باشد و با کمیته مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح در تلاش هستیم پیکر شهدای جاوید الاثر را شناسایی کنیم.

زمردیان تاکید کرد: در شهر اصفهان بیش از ۶۰۰ شهید جاوید الاثر داریم و همچنین ۱۵ خانواده شهید غریب در اسارت همچنان در انتظار یک خبر از فرزندان خود هستند.