خانواده یک شهید غریب دراسارت از شهر اصفهان پس از ۳۷ سال همچنان در انتظار یک خبر از فرزند شهید خود هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیرکل شهدای غریب در اسارت کشور گفت: شماری قابل توجه از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جریان جنگ تحمیلی به اسارت رژیم بعث عراق درآمدند، اما از سرنوشت دقیق و نحوه شهادت آنان خبری در دسترس نیست.
محمد جواد زمردیان افزود: از سال گذشته و با کمک جمعی از آزادگان در تلاش هستیم خبری از رزمندگان و شهدای غریب در اسارت به دست آوریم و به خانواده آنان اعلام کنیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه در سالهای گذشته به اطلاعاتی که آزادگان داشتند توجهی نمیشد و حالا با تحقیقات گسترده و مصاحبه با آنان درصدد هستیم اطلاعاتی از رزمندگانی به دست آوریم که احتمالا باید شهدای غریب در اسارت معرفی شوند.
دبیرکل شهدای غریب در اسارت کشور افزود: یکی از آزادگان در شهر مقدس مشهد اطلاعاتی از چگونگی اسارت خود و جمعی از رزمندگان در بیست و یکم تیرماه سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی فکه ارائه داد و متوجه شدیم یک شهدای غریب در اسارت شهید حسین تیموری از شهر اصفهان است.
زمردیان افزود: امروز به خانه برادر شهید حسین تیموری آمدیم و پس از ۳۷ سال در ارتباط تلفنی با همرزم شهید از تایید و چگونگی شهادت فروزنده این خانواده گفتیم.
وی تاکید کرد: حسین تیموری رزمنده لشکر خراسان بود و پس از چهار روز تشنگی به شهدای غریب در اسارت پیوست، اما هنوز محل دفن پیکر مطهر این شهید شناسایی نشده است.
این مقام مسئول افزود: براساس شواهد به دست آمده، پیکر شهید حسین تیموری و همرزمانش در شهر العماره عراق باشد و با کمیته مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در تلاش هستیم پیکر شهدای جاوید الاثر را شناسایی کنیم.
زمردیان تاکید کرد: در شهر اصفهان بیش از ۶۰۰ شهید جاوید الاثر داریم و همچنین ۱۵ خانواده شهید غریب در اسارت همچنان در انتظار یک خبر از فرزندان خود هستند.