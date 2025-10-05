به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تقوی در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور لنده افزود: این دانشگاه در سال ۱۳۸۹ در زمینی به مساحت ۳ و نیم هکتار و با زیربنای ۱۳۰۰ متر مربع کلنگ زنی شد و ۶۵ درصد پیشرفت کاری دارد.

فرماندار لنده از رایزنی‌های جدی برای حل مشکل ساختمان دانشگاه خبر داد و گفت: در حال پیگیری هستیم تا با هماهنگی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، رئیس دانشگاه پیام نور استان، ساختمان نیمه‌کاره به‌صورت تهاتری تعیین تکلیف شود. این موضوع هم‌اکنون در حال رایزنی و بررسی است و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

تعدادی از دانشجویان در ابتدای این دیدار با بیان دغدغه ها و مشکلات خود از مسئولان شهرستانی و استانی خواستند پس از سالها به این وضعیت نامناسب پایان دهند و صدای دانشجویان را بشنوند و از اقدامات و تلاشهای شهرستان نیز تقدیر کردند.