به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته آقای مجید اسفندیار پور سرپرست اداره آموزش و پرورش سیرجان این مدارس شامل دبیرستان دارالعلوم مهر دارای ۶ کلاس به اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال به یاد مرحومین زهرا بحرانی و حمید حسام، دبستان زنده‌یاد سیوندی با هزینه یکصد میلیارد ریال و هنرستان زنده‌یاد جهانشاهی بادهزینه ۵۰ میلیارد ریال توسط خیرین به اتمام رسیدند.

وی افزود: با ساخت این مدارس بیش از ۴۰۰ نفر از فضای مناسب آموزش و علم آموزی بهره‌مند شدند.

اسفندیار پور گفت: حضور خیرین نیک‌اندیش در حوزه مدرسه‌سازی افتخاری بزرگ برای آموزش و پرورش سیرجان است که نقش مهمی در توسعه پایدار آموزشی ایفا می‌کنند.