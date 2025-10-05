مدیر کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت:پس از ۴۸ ساعت اقدامات پایش و رصدی شکارچی متخلف حرفه‌ای به همراه یک قبضه سلاح ساچمه زنی غیر مجاز و لاشه ۲قطعه کبک اعمال قانون شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی نسب گفت : متخلف شکارچی با همراهی نفر دوم که بعنوان پاک کننده مسیر و گزارش دهنده اقدامات محیطبانان ، بارها از چنگ مامورین فرار کرده بود این بار با رصد اطلاعاتی و اقدامات میدانی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان دستگیر و اعمال قانون شد .

مدیرکل حفاظت محیط زیست عنوان کرد : ،متخلف در کوه اقدام به تیراندازی میکرد و نفر دوم در بخشی از مسیر کمین میزد و به محض ورود محیطبانان ، طی تماس تلفنی متخلف را از حضور و مسیر احتمالی مامورین مطلع میکرد ، بارها موفق می شد از چنگ قانون فرار کند اما این بار با اقدامات هوشیارانه محیطبانان و ۴۸ ساعت بیتوته در منطقه ، موفق به دستگیری متخلف شدند .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست ‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اطلاع یگان حفاظت برسانند.