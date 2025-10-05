پخش زنده
مانور تیمهای واکنش سریع شرکت های آب و فاضلاب خراسان رضوی به میزبانی آبفای سبزوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین ریاضی مدیر آبفای سبزوار گفت: این مانور به منظور تجهیز و آمادهسازی تیمهای واکنش سریع شرکتهای آب و فاضلاب در کشور برای رفع اتفاق ناشی از هرگونه حادثه و برقراری آب پایدار در کوتاهترین زمان، با حضور ۴۰ نفر از کارشناسان آبفای استان به میزبانی آب و فاضلاب شهرستان سبزوار برگزار شد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار هم در حاشیه این مانور با اشاره با بیان اینکه حادثه حریق مجتمع سیمرغ زنگهای خطر را برای ما به صدا درآورده است اظهار داشت: وسعت جغرافیایی در کنار جمعیت بالا، بافت شهری و پراکندگی مناطق روستایی لزوم آمادگی دستگاههای بحران محور این شهرستان را می طلبد تا به صورت ویژه تری بحث مدیریت بحران را دنبال کنند.
حامد قربانی افزود: موقعیت خاص شهر سبزوار نیاز به مدیریت و سناریوهای متناسب با این شرایط دارد؛ بنابراین این رزمایش برای نخستین بار بر همین مبنا طراحی و اجرا شده و لازم است این مانورها و ارتقای وضعیت را به صورت مستمر داشته باشیم تا هنگام بروز حادثه و در لحظه صفر با عمل به وظایف قانونی که بر عهده ما گذاشته شده به بهترین شکل صحنه را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در بحث مدیریت بحران آگاهی دستگاه ها از وظایف ذاتی خود، حضور به موقع در صحنه و ایفای نقش موثر است که در این صورت مدیریت عالی در صحنه متناسب با شرایط و مکان وقوع حوادث رخ می دهد.
قربانی گفت: با توجه به ظرفیت خوب شهرستان در حوزه آموزش از دستگاه های اجرایی به ویژه جمعیت هلال احمر انتظار داریم در حوزه آموزش های همگانی و آموزش های تخصصی و به روز رسانی اطلاعات پیشگام شوند.