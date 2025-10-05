مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از تامین ۷۰ هزار تن انواع کود‌های کشاورزی شامل ازت، فسفات و پتاس برای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی افزود: هم اکنون بیش از ۶۳ هزار تن توزیع و در اختیار کشاورزان قرار گرفته و ۷ هزار تن هم در انبار‌های سازمانی این استان ذخیره و آماده توزیع است.

او با بیان اینکه کود‌های توزیعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یارانه‌ای هستند تصریح کرد: ۵۶ درصد توسط دولت یارانه پرداخت می‌شود و کشاورزان فقط ۴۴ درصد از مبلغ هزینه تمام شده کود‌های خریداری شده خود را پرداخت می‌کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: با بهره گیری از ۱۰۴ کارگزار و عامل فروش در سراسر استان در نزدیکترین فاصله ممکن به کشاورز کود‌های کشاورزی توزیع می‌شود.

بهروز الیاسی افزود: کود‌های وارده به استان همدان یکبار در مبداء حمل و یک بار در مقصد نمونه برداری و جهت کنترل کیفیت به آزمایشگاه مجهز مرکز تحقیقات کاربردی نهاده‌های کشاورزی واقع در کرج ارسال می‌کند و در صورت تائید کیفیت و اصالت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.