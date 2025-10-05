پخش زنده
با هدف مدیریت مصرف انرژی نورهای متری SMD در استودیوی خبر سیما در صداوسیمای آذربایجان غربی نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سیستم روشنایی استودیوی پخش خبر سیمای آذربایجان غربی مجهز به ۲۴ دستگاه پروژکتور پرمصرف رشتهای و لامپهای وارم لایت بود که با گذشت زمان، خرابی و فرسودگی باعث سوختن لامپهای گران قیمت میشد. واحد فنی صداوسیمای آذربایجان غربی؛ برای بهینهسازی و بهبود در مصرف انرژی و کیفیت نوردهی مناسب برای بخشهای خبری این مرکز اقدام به اصلاح نور استودیو با تامین و خرید نورهای متری کم مصرف اسام دی کرد.
با تعویض نورهای گرم با نور SMD، بهینهسازی مصرف انرژی و صرفهجویی در هزینههای صداوسیمای آذربایجان غربی محقق شده که از آن جمله میتوان به مصرف انرژی نورهای گرم برای سه بخش خبری روزانه ۴۰kwh اشاره کرد که این مقدار با نصب نورهای سرد به ۱/۵kwh کاهش مییابد.
لامپهای رشتهای علاوه بر مصرف بالای انرژی بهخاطر تولید حرارت، خرابی زیادی داشته و ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون ریال برای تعویض آنها هزینه میشد. یاد آور میشود پروژکتورهای SMD طول عمر بالایی نیز دارد. از دیگر محاسن بهروزرسانی تجهیزات فنی در صداوسیمای آذربایجان غربی، عدم نیاز به روشنکردن سیستم سرمایشی در استودیوها است.
پیشازاین برای تولید حرارت بالا در لامپهای رشتهای باید روزانه ۳ ساعت سیستم سرمایشی استودیو روشن میشد که با نصب نورهای SMD دیگر نیازی به روشن کردن سیستم سرمایشی نیست.