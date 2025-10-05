فرمانده سپاه تهران بزرگ، توکل به خدا و باور به نصرت الهی را از مؤلفه‌های اصلی پیروزی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برشمرد و گفت: ما در هیچ جنگی برابری کامل تجهیزات نداشته‌ایم، اما با توکل بر خدا و طراحی‌های هوشمندانه پیروز شده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در دومین جلسه بصیرتی فرماندهان دفاع مقدس سازمان پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که صبح امروز (یکشنبه) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) درباره لزوم توسعه ۱۰۰ برابری فعالیت‌های ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت، به تبیین راهکار‌های تحقق این هدف و همچنین تحلیل اشتراکات دفاع مقدس هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه پرداخت و اظهار داشت: این مهم با حضور مستقیم و چهره به چهره تمامی پیشکسوتان، راویان و فعالان این عرصه در جامعه، پایگاه‌ها، مساجد و دانشگاه‌ها برای انتقال تجربیات و خاطرات به نسل جوان جامعه محقق می‌شود.

سردار حسن‌زاده، دفاع مقدس ۱۲ روزه را عامل روشن‌کننده بسیاری از ابهامات چندین‌ ساله دانست و افزود: این واقعه، شبهاتی مانند تغییر نسل جوان و عدم توانایی ملت در دفاع را باطل کرد. اکنون ما با جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که خود به عینه جنگ را لمس کرده، صدای غرش هواپیما‌های دشمن را شنیده، لرزش انفجار‌ها را احساس کرده و شهادت هموطنانش را دیده است. این بستر بی‌نظیری برای انتقال مفاهیم دفاع و ایثار است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به «دفاع مقدس هشت‌ساله» و «دفاع مقدس ۱۲ روزه»، تصریح کرد: حقیقت این است که ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، در حال دفاع مقدس در تمام عرصه‌ها در صحنه بوده است و آنچه در این دو برهه رخ داد، دفاع در مقابل تهاجم خارجی بود.

وی ادامه داد: همه مؤلفه‌هایی که در هشت سال دفاع مقدس منجر به پیروزی ما در مقابل جهان متخاصم شد، عیناً در جنگ ۱۲ روزه نیز عامل پیروزی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این چهار دهه، دلیل آشکار این موفقیت بود.

سردار حسن‌زاده در ادامه به چند مؤلفه مشترک و کلیدی در هر دو دوره دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: رهبری حکیمانه، مدبرانه و شجاعانه امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، که هم جنگ را اداره کردند و هم جامعه را به آرامش رساندند، نقشی بی‌بدیل داشت و امروز دشمنان به این نقش اذعان دارند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) افزود: نقش ارتش، سپاه و به‌ویژه بسیج و روحیه جهادی، ایثارگری و شهادت‌طلبی آنان در هر دو دوره، ستون اصلی دفاع بود؛ همچنین پشتیبانی همه‌جانبه و گسترده مردم، از کمک‌های خرد و کلان گرفته تا حضور در صحنه، وحدت و یکپارچگی بی‌نظیری ایجاد و دشمن را کاملاً مأیوس کرد.

وی توکل به خدا و باور به نصرت الهی را از مؤلفه‌های اصلی پیروزی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برشمرد و بیان کرد: این باور قلبی که پیروزی نهایی از سوی خداست، مهم‌ترین عامل بود و دشمن همواره سعی در سلب این باور دارد. ما در هیچ جنگی برابری کامل تجهیزات نداشته‌ایم، اما با توکل بر خدا و طراحی‌های هوشمندانه پیروز شده‌ایم. نمونه اخیر آن، طراحی عملیات موشکی در جنگ ۱۲ روزه بود که توان دفاعی دشمن را تحلیل برد.

سردار حسن‌زاده در ادامه با اشاره به فتنه‌های بزرگ از جمله حوادث سال ۹۸، گفت: ملت ایران در سخت‌ترین صحنه‌ها، نصرت الهی را به عینه دیده و اکنون زمان آن است که با استفاده از بستر فراهم‌شده پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همه پیشکسوتان و راویان به میدان بیایند و این مفاهیم را به‌صورت چهره به چهره و گسترده به نسل جوان منتقل کنند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به پیروزی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت تبیین مؤلفه‌های برتری‌ساز این پیروزی تأکید و تصریح کرد: اگر به ارکان این پیروزی اشاره نکنیم، در آینده دچار مشکل خواهیم شد.

وی «ایمان قلبی» و «آمادگی» را دو شرط اساسی برای نصرت الهی دانست و افزود: به هر میزان که ما به موضوعات دیگر متکی شدیم، از ایمان‌مان به خداوند و آرمان‌ها کاسته شد. آمادگی نیز تنها به معنای تجهیزات و امکانات نیست، بلکه شامل فکر، نرم‌افزار، اراده‌ها و آبرو می‌شود.

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه دشمن در هر دو جنگِ هشت‌ساله و ۱۲ روزه در محاسبات خود اشتباه کرد، یادآور شد: دشمن ما ملت ایران را به درستی نشناخت؛ این ملت، ملت امام حسین (ع) و ملت شهادت است و تا زمانی که این روحیه وجود دارد، ملت ما در هر شرایطی پیروز میدان خواهد بود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) بیان کرد: در جنگ هشت‌ساله، هدف دشمن نابودی انقلاب اسلامی بود، اما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، هدف آنها جلوگیری از نابودی خودشان یا به تأخیر انداختن انتقال قدرت از غرب به شرق بود. این فاصله، نشان‌‌دهنده قدرتمندشدن ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، ما توان پاسخگویی به موشک‌باران شهر‌ها را نداشتیم، اما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با قدرت بازدارندگی ایجادشده، اگر دشمن ضربه می‌زد، متقابلاً ضربه می‌خورد. این قدرت، پایه اساسی مقابله با دشمن است که باید تقویت شود.

سردار حسن‌زاده یادآور شد: در دفاع مقدس، صحنه نبرد، محدود به استان‌های مرزی بود؛ اما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمام گستره جغرافیایی کشور صحنه جنگ شد. این موضوع، لزوم حمایت همه‌‌جانبه از نیرو‌های مسلح را بیش از پیش نشان می‌دهد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به روحیه ایثارگری و شهادت‌طلبی جوانان انقلابی، بر لزوم مطالبه‌گری برای ارتقای توانمندی‌های دفاعی و امنیتی تأکید کرد و افزود: همه مسئولان باید برای حمایت از نیرو‌های مسلح، به ویژه در حوزه‌های حقوقی، رفاهی، تجهیزات و امکانات، پای کار بیایند.

وی با اشاره به صحنه‌های جنگ ۱۲ روزه، به موضع‌گیری و فداکاری خانواده‌هایی که دو، سه و حتی چهار شهید تقدیم کرده‌اند، پرداخت و گفت: این موارد باید بیان شود و درباره نقاط افتراق و اشتراکات بحث کنیم.

سردار حسن‌زاده با اشاره به ماهیت دشمنان اصلی انقلاب، درباره حوادث سال ۸۸ عنوان کرد: سران فتنه آن زمان می‌گفتند که دشمنی وجود ندارد و اینکه سخن از دشمن به میان می‌آید، توهّم است؛ اما امروز مشخص شد که دشمن واقعی وجود دارد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) بیان کرد: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملاً آشکار شده و نمونه آن حمله به سوریه بود؛ کشوری که نه ولی فقیه داشت، نه قدرت موشکی و نه غنی‌سازی؛ اما زیرساخت‌هایش را نابود کردند.

وی با بیان اینکه نسل جوان دهه هشتادی و نودی امروز ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را به خوبی درک کرده‌اند، افزود: این نسل به درستی رهبر انقلاب اسلامی، نظام و تصمیمات آن را می‌شناسند.

سردار حسن‌زاده با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره صنعت هسته‌ای به‌عنوان یک صنعت مادر، بر لزوم تبدیل حق غنی‌سازی به یک مطالبه عمومی تأکید کرد و گفت: باید فواید و مزایای انرژی هسته‌ای در حوزه‌های درمان، کشاورزی، انرژی و ... به طور گسترده برای مردم تبیین شود؛ نه اینکه بحث به درگیری بین جناح‌ها تقلیل یابد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید، افزود: پیروزی ما به دلیل طراحی درست خودمان بود. ما با استفاده از موشک‌ها در موج‌ها، مسیر‌ها و سرعت‌های مختلف، تمام سیستم پدافندی دشمن را درگیر و ناکارآمد کردیم.

وی خاطرنشان کرد: دشمن که پیش‌بینی می‌کرد جنگ در سه روز تمام شود، نه‌تنها به اهدافش نرسید، بلکه در کمتر از یک ساعت با پاسخ قاطع ما مواجه شد. این توانمندی بالای ایران و پیشرفت‌ها حاصل تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) است.