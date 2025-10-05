امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مصوبات مجلس شورای اسلامی ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳- ۱۵:۴۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
۱۴۰۴-۰۷-۱۲
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۱۰
خبرهای مرتبط

حمایت مجلس از توسعه مدارس استثنایی در آذربایجان غربی

سربازان کشتی ایران الگوی نسل جدید در میدان غیرت و تعهد

طرح اصلاح موادی از قانون مهریه به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع شد

مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی در جهت تسهیل معاملات است

کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقاء ایمنی معادن زغال سنگ تصویب شد

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مصوبات مجلس ، پول ملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 